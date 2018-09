200-årigt nationalmuseum lagt i aske/ruiner af kæmpe brand

Mandag 3. september 2018 kl. 05:12Det brasilienske nationalmuseum i Rio de Janeiro er lagt i aske/ruiner af en kæmpe brand, der brød ud i aftes. Billeder fra branden viser den historiske bygning totalt omspændt af flammer. Et stort antal brandfolk har i timer været sat ind i en håbløs kamp mod ilden.Nationalmuseet fejrede 200 års jubilæum tidligere i år. Det må antages, at en stor del af dets rige historiske samling er tabt for evigt.