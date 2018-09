Bombe-alarm i Hamburg

Søndag 2. september 2018 kl. 23:38Eksplosion-eksperter og redningfolk har i aften udført en opgave i den nordtyske storby Hamburg. Hvor angiveligt en bombe blev opdaget ved en busholdeplads. Et par glasrør og et ur var den farlige konstruktion, som efter et par timers aktion sidste på aftenen var fjernet og bragt til nærmere undersøgelse.Politiet havde efter bombe-alarmen afspærret et område med 400 meter radius fra busholdepladsen. Hvilken væske glasrørene indeholdt foreligger der endnu ingen oplysninger om.