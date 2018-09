Det russiske folk er på gaden igen i fortsat pension-protest

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 2. september 2018 kl. 20:01Præsident Vladimir Putins popularitet styrtdykker iblandt det russiske folk, som igen er på gaden i protest over planer om stærkt forøget pensionalder. Titusindvis har i dag deltaget i demo i hovedstaden Moskva og andre byer. Det selvom Putin forleden bøjede (for lidt) af.Putins seneste udspil lyder på forhøjelse af kvindernes pensionalder fra 55 til 60, hvilket er 3 år færre end det oprindelige forslag. Mændenes uændret fra 60 til 65 år.Det russiske folk på gaden støttes af fagforeningerne. "Vi vil leve som pensionister, ikke dø på arbejdet", lyder sloganet - og det har noget på sig. Gennemføres planerne om forhøjet pensionalder, vil 43% af de russiske mænd aldrig opleve at være pensionister. Så tidligt dør de.