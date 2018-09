Cykelryttere i styrt efter frontal kollision med bil ved Ringsted

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 2. september 2018 kl. 15:36Et ikke oplyst antal cykelryttere styrtede i formiddag under et løb på en landevej ved Ringsted. Rytterne kørte i den modsatte vejbane og kolliderede med en bil. En enkelt cykelrytter blev alvorligt kvæstet bragt til sygehuset i Slagelse. Cykelløbet blev herefter afbrudt.Ifølge aktuelle informationer forsøgte bilisten at undgå kollisionen, men forgæves. Det oplyses også, at cykelrytterne tilsidesatte færdselreglerne ved at køre i den modsatte vejbane.