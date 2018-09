Far myrdede mor og 2 børn - by i chok over endnu 1 mord

Søndag 2. september 2018 kl. 11:30Svenske Göteborg er i chok over 2 mordhændelser i nat. Den ene en familietragedie, hvor en far slog moren og 2 børn ihjel i en lejlighed. Han ringede derefter til politiet og fortalte den frygtelige sandhed, hvorefter han blev anholdt i familiens lejlighed. Den anden er et endnu ikke nærmere beskrevet mord på en person i forstaden Angered.Politiet har foretaget en anholdelse i den seneste mordsag, der tog sin begyndelse i morgenstunden. Da havde man i flere timer forsket i familietragedien.