Kvinde dræbt i frontal kollision - den anden bilist måske fuld

Søndag 2. september 2018 kl. 07:26En 57-årig kvinde blev sent i aftes dræbt i en voldsom kollision mellem den bil, hun sad ved rattet i, og en bil med en 59-årig mand ved rattet på en landevej nord for vestjyske Struer. Manden, der øjensynligt var påvirket af alkohol, kørte pludselig over i den modsatte vejbane, og den katastrofale ulykke var uundgåelig.Den antageligt fulde mand pådrog sig alvorlige kvæstelser, men overlever.