Dødsenfarlige skyderier bil til bil rykket til Kalundborg

Lørdag 1. september 2018 kl. 23:44Det dødsenfarlige vilde vesten er ikke kun en realitet på stenbroen i hovedstaden. Nu er skyderier fra bil imod en anden bil rykket til vestsjællandske Kalundborg. Hvor politiet sent i aften forsøger at finde ud af, hvad der er foregået mellem flere biler i en rundkørsel i byen.At der er skudt bekræftes af, at politifolkene har fundet tomme patronhylstre.