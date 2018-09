Vold og død er hverdagens menu i nordafrikanske Libyen

Lørdag 1. september 2018 kl. 23:08Der er ingen løsning forude for de europæiske flygtninge eller for adskillige afrikanske lande, der nu er ved at være derfra, man flygter. Eksempelvis Libyen, hvor vold og død er hverdagens menu. Alene de seneste dage er omkring 40 blevet dræbt i opgør på gaden i hovedstaden Tripoli. Konflikt mellem statmagten støttet af FN og oprørere.Oprørerne har iøvrigt magten i store dele af det nordafrikanske land, som EU forestiller sig at indgå aftale med omkring flygtninge. Det kan man godt slå ud af hovedet. Der er ingen løsning i sigte, og der kan ikke indgås holdbare aftaler.