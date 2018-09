Mænd gik amok på forsvarende far - de er sendt i fængsel

Lørdag 1. september 2018 kl. 16:092 mænd på 29-32 år er i dag blevet sendt i varetægtfængsel, fordi de i nat overfaldt en 43-årig far, der blot forsvarede sin søn verbalt. De voldelige mænd, der tildelte faren både knytnæveslag og spark i hovedet, var ude efter hans søn på et marked i nordjyske Brønderslev.Det voldsomme overfald på den forsvarende far fandt sted for øjnene af flere, hvoraf en optog sceneriet på video. Derfor havde voldmændene svært ved at bortforklare nattens begivenheder, selvom de i grundlovforhør i dag nægtede sig skyldige.