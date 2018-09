Igen en politiker, der forlader Folketinget og aktiv politik

Lørdag 1. september 2018 kl. 10:28Tidligere undervisningminister, folketingmedlem Christine Antorini (53 år) forlader aktiv politik. Igen en politiker, der søger over i erhvervlivet, i hendes tilfælde til en lederstilling i medicinalfirmaet Novo Nordisk. Hun blev første gang valgt til Folketinget for SF i 1998.I 2005 skiftede hun parti og blev folketingmedlem for Socialdemokratiet, som hun siden har været valgt for. Christine Antorini var undervisningminister 2011-2015.