En rigtig ligrøver - kvinde stjal halv million kr. efter brand

Fredag 31. august 2018 kl. 21:40En 39-årig engelsk kvinde har erkendt, at hun var lidt for ivrig og smart og optrådte som regulær ligrøver efter den frygtelige højhusbrand i London for 1 år siden. Ved katastrofen døde 72 og ligeså mange blev alvorligt kvæstet. Efterfølgende blev der indsamlet penge, der skulle dulme situationen for ofrenes pårørende.Det var fra alle disse penge, det lykkedes kvinden at tilrane sig mindst ½ million kr. Hun blev anholdt i starten af denne måned og forklarede, at de mange penge var brugt på luksus, spil og rejser. Nu skal hun snart stå til regnskab for en domstol.