Tagarbejdere fandt gammelt barnelig i papkasse på loft

Fredag 31. august 2018 kl. 19:05Et barnelig mindst 1 år gammelt er i dag blevet fundet i en papkasse i et loftrum på Frederiksberg (København). Det var tagarbejdere, der observerede papkassen og alarmerede politiet. Siden har man efterforsket på stedet og klargjort en formentlig lang proces for om muligt at løse "gåden".Der foreligger ingen enkeltheder udover, at det døde barn har ligget i papkassen i lang tid, i alle tilfælde over 1 år.