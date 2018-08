Oprørleder dræbt ved café-eksplosion i østlige Ukraine

Fredag 31. august 2018 kl. 18:15Lederen (Alexander Vladimirovich Zakharchenko) af den russisk støttede oprørgruppe i Ukraine er blevet dræbt ved en voldsom eksplosion på en café i den østlige by Donetsk. Der foreligger endnu ingen detaljer, men advarsler om den uro, som ugerningen sandsynligvis vil føre med sig.Oprørerne i det østlige Ukraine nægter at godkende regeringen i Kiev og forlanger regionen med byerne Donetsk og Luhansk selvstændigt. 42-årige Alexander Zakharchenko stod de sidste 4 år i spidsen for den selvstændigt proklamerede Donetsk Folkerepublik.