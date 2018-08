Coca-Cola vil nu også drive kaffe-barer over hele verden

Fredag 31. august 2018 kl. 14:35Det skæpper i kassen at producere og sælge Coca-Cola. Det amerikansk baserede firma har derfor kunnet smide en ordentlig pose penge på bordet for at købe verdens næststørste kæde af kaffe-barer (Costa). Så nu vil læskedrik-virksomheden altså også til at sælge kaffe.Costa har 4.000 kaffe-barer verden rundt. De overtages af Coca-Cola for lige over 5.000 millioner amerikanske dollar. Kæden blev stiftet i 1971.