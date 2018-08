Drama ved Bornholm - sejlskib med 10 ombord er forlist

Fredag 31. august 2018 kl. 07:43Denne sidste morgenstund i august er et drama under udvikling i det åbne hav af Østersøen ud for østbornholmske Svaneke. Et sejlskib angiveligt med 10 ombord er forlist efter at have påsejlet klipper i området. En storstilet redningaktion med helikopter og skibe er igang.Ifølge de seneste meldinger fra forsvaret, der står i spidsen for redningaktionen, skulle alle ombord værende nu være reddet, mens skibet er sunket i havets dyb.