Kirketag styrtet sammen i Rom

Torsdag 30. august 2018 kl. 23:36Taget på kirken St. Joseph the Carpenter i det centrale Rom nær Piazza Venizia er styrtet sammen. Der blev straks sendt hunde ind i ruinerne for at søge efter eventuelle ofre, men der var ingen mennesker at spore. Almindeligvis benyttes kirken dog også alene til vielser.Man skal nu til at indstille sig på endnu en renovering af en seværdighed i den italienske hovedstad. Kirken blev bygget i 1598.