Vikingeskib-hal ikke længere fredet - druknede i vand!

Torsdag 30. august 2018 kl. 21:54De senere års oversvømmelser som følgende af stigende vandstand i danske farvande fik også Roskilde fjord til at gå over sine bredder. Vikingeskib-museet i den sjællandske domkirkeby var dermed truet, og nu får det konsekvenser for den fredede vikingeskib-hal. Fredningen ophæves, hvilket museet selv har ønsket.Begrundelsen for, at fredningen ophæves, er netop den usædvanlige situation omkring vikingeskib-hallen. Især den stigende vandstand i fjorden.