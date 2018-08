Næste spændende kludetæppe er på vej - finanslov 2019 vinker forude

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 30. august 2018 kl. 13:37"Dansk økonomi er god, pengene passer, og vi passer godt på pengene. Fordi vi har styr på dansk økonomi, kan regeringen prioritere nye initiativer på udvalgte områder. Den sunde økonomi skal bruges til at skabe et endnu mere trygt og nært Danmark, hvor vi investerer i kernevelfærd til børn, unge, voksne og ældre, hvor vi letter afgifterne, og hvor vi skaber et mere grønt Danmark". Ordene kommer fra finansminister Kristian Jensen (billedet), der i dag har præsenteret oplægget til det næste spændende kludetæppe - finanslov 2019. Debatten er allerede igang, og så begynder forsøgene på at skabe flertal rundt omkring i krogene.Finansloven skal forhandles på plads indenfor de næste 3 måneder. Læs om forslaget og dets mange elementer på www.regeringen.dk og/eller www.fm.dk (finansministeriets website).