Kendt københavnsk shopping-center er sat til salg

Torsdag 30. august 2018 kl. 09:28Det 52 år gamle københavnske shopping-center Rødovre Centrum er til salg. Det har siden grundlæggelsen været familieejet, men den æra er nu forbi. Man er ganske enkelt kommet til den erkendelse, at ingen i familien længere ønsker at stå i spidsen for virksomheden.Vel sagtens er det "at stoppe mens legen er god" - at man realiserer i stedet for at indlade sig på eksperimenter med nye ledelseformer. Dertil kommer planer om udvidelse af centrets butikområde og parkeringpladser - en ny satsning, som nye ejere kan overtage.