Kvinde på cykel overset af bilist - kørt ned og dræbt på stedet

Tirsdag 28. august 2018 kl. 23:48En 60-årig kvinde blev til aften dræbt i en dramatisk ulykke på landevejen gennem en landsby mellem vestfynske Assens og Middelfart. En bilist overså kvinden på cykel, og hun blev kørt ned og dræbt på stedet. Bilisten er nu sigtet for uagtsomt at have dræbt kvinden ved påkørslen.Ved rattet i bilen sad en 83-årig mand. Der foreligger endnu ingen forklaring på, hvorfor han overså den cyklende kvinde.