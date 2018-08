Lille og gammelt dansk bryggeri har givet op og er konkurs

Tirsdag 28. august 2018 kl. 19:39Indslev Bryggeri 6-7 km øst for fynske Middelfart siger de fleste ingenting. Ikke desto mindre blev det startet i 1897, men nu er det slut. For 12 år siden tog 4. generation i familien fat og genåbnede det lille, gamle bryggeri. De økonomiske udfordringer har imidlertid nu ført til, at man har givet op - og er gået konkurs.Der havde længe været tvivl om mulighederne for at drive bryggeriet med 9 ansatte videre. Gælden var ved starten af året på over 20 millioner kr., og renteudgifter på tæt ved 1,4 million kr. i fjor var medvirkende til at slå benene væk under virksomheden.