Et tysk kulturproblem løses ikke af flere politifolk med stave

Tirsdag 28. august 2018 kl. 13:40Den sydøstlige tyske by Chemnitz, der lige nu er en ren krudttønde mellem det politiske højre og venstre, flygtninge og politiet, kan meget vel vise sig at blive første del af en uønsket udvikling. Kansler Angela Merkels modsætning, indenrigsminister Horst Seehofer bærer i dag brænde til bålet.Han tilbyder nemlig mere politi til støtte af de lokale politifolk i Chemnitz. Fordi der forventes fortsatte (og flere) kampe i gaderne. Men det tyske kulturproblem kan ikke løses af flere politifolk med stave. Tyskland har en krigerisk tradition, og den skal man for alt i verden (ikke mindst for omverdenen) forhindre i at udvikle nye voldelige og dødelige konflikter.I går var tusinder på gaden i Chemnitz. De var i både verbal og fysisk konflikt, hvorfor det gik hårdhændet til - og 600 politifolk blæste kun til ilden.