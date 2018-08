Alt sælges! - "sig det med blomster" bliver fransk

Tirsdag 28. august 2018 kl. 08:57Siden 1925 har danske blomsterhandlere sørget for at sende en hilsen på tværs af landet og rundt i verden. Det udviklede sig til "Interflora" i 1946, men nu siger de 355 blomsterhandlere bag den danske udgave af "sig det med blomster" farvel til "firmaet" - som er solgt til franskmændene. Alt sælges efterhånden for at fylde pengeposen.Pengemændene har været på spil igen. Som overalt hvor noget har værdi - og kan sælges. Skidt med ideerne, holdningerne... Det er det, der tømmer livet for hæderlighed og ægte følelser og tilkendegivelser om sympati.