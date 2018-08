Tysk by på kogepunktet - alle slås mod alle og med politiet

Mandag 27. august 2018 kl. 23:18De sidste par døgn har været foruroligende i den sydøsttyske by Chemnitz ikke meget mere end 50 km fra grænsen til Tjekkiet. Byen er på kogepunktet, og alle slås så at sige mod alle og med politiet. Næppe nogen af de mange stridende på gaden hører efter kansler Angela Merkels formaninger, alt imens situationen forværres.Det hele begyndte i weekenden med et natligt slagsmål, hvor en ung mand blev dræbt og 2 kvæstet. Man mente 2 flygtninge stod bag ugerningen, og så begyndte bevægelserne i gaden ellers. Det er fortsat i dag, hvor de 2 flygtninge blev anholdt og højre og venstre side i det politiske liv stødte sammen og tillige med politiet.Situationen i Tyskland, og ikke mindst byer som Chemnitz, er ikke kun foruroligende, men også bekymrende. En farlig udvikling... som er set før og skal tackles med omtanke.