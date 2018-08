Advarsel lamper lyser! - pas på under rejser i Mexico

Mandag 27. august 2018 kl. 21:56Tænk på din personlige sikkerhed, og udvis ekstra forsigtighed i hele landet. Dette er den helt aktuelle ordlyd af det danske udenrigsministeriums såkaldte rejsevejledning for sydamerikanske Mexico. Advarsel lamperne lyser som følge af den stigende brutale kriminalitet i landet.Tyverier, røverier og voldelige overfald er udbredt i Mexico, lyder det. Alt er muligt at komme ud for i det sydamerikanske land. Både det positive, og det modsatte.Rejsevejledningen kan læses på www.um.dk under "Rejse til udlandet".