Det blæser igen den forkerte vej for vindmølle-folkene

Mandag 27. august 2018 kl. 18:29Vindmølle-giganten Vestas Wind Systems A/S smækker portene i til en fabrik i byen Leon i det nordlige Spanien. Hvor man producerer turbiner til vindmøllerne. Men det blæser igen den forkerte vej for vindmølle-folkene. Det går hårdt udover alle 362 ansatte, som fyres.Fabrik-lukningen og fyringen af de mange ansatte vil blive indregnet i regnskabet for Vestas for indeværende kvartal.