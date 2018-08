Kollaps! - solskinøen i Østersøen er helt uden elektricitet

Mandag 27. august 2018 kl. 17:56De ca. 40.000 indbyggere, virksomheder m.fl. på Bornholm har noget af en udfordring i dag. Solskinøen i Østersøen er ramt af kollaps i elektricitet forsyningen. Øen er helt uden elektricitet fra et såkaldt søkabel, hvorfor man er i færd med at stable en lokal løsning på benene.Hvor længe det vil vare at få elektricitet fra kraftværket i øens hovedby Rønne er uvist. Man håber hele øen vil være forsynet med elektricitet igen, inden det bliver mørkt i aften.