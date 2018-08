5 dræbt på spillested - voldsomt skyderi under live streaming

Søndag 26. august 2018 kl. 23:37Storbyen Jacksonville i det nordlige Florida har sent i aften været omdrejningpunkt for en dødelig tragedie. Voldsomt skyderi under live streaming fra et spillested endte med 5 dræbte, heriblandt gerningmanden. Desuden blev 11 alvorligt kvæstet. Deres tilstand kendes ikke.De dødbringende voldsomheder fandt sted i shoppingcentret Jacksonville Landing, hvorfra folk flygtede i kaos. Der er ingen forklaring på den dramatiske begivenhed.