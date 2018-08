Evakuering! - igen en bombe fjernet i krigeriske Tyskland

Søndag 26. august 2018 kl. 18:21Tyskerne så at sige "ligger som de har redt". Det krigeriske folk har igen måttet foretage en storstilet evakuering for at fjerne en kæmpe bombe fra 2. verdenkrig. Den var faldet i sydvesttyske Ludwigshafen, hvor 18.500 indbyggere i dag derfor måtte forlade deres hjem.Imens blev krabaten på 500 kg fjernet. I fjor måtte 70.000 forsvinde hjemmefra på grund af noget tilsvarende i Frankfurt, og også i Berlin blev der i foråret fundet og fjernet en 2. verdenkrig-bombe på 500 kg.