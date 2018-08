Nyt jordskælv i Iran-Irak kan have slået mange ihjel - uvist

Søndag 26. august 2018 kl. 12:25Det kniber med informationer om følgerne af et jordskælv i Iran tæt ved grænsen til Irak. Foreløbige oplysninger beretter om 2 dræbte og 250 kvæstede, men da jordskælvet ligner et tilsvarende sidste år, kan der meget vel være slået mange ihjel. Uden at omverdenen endnu ved noget om det.Jordskælvet blev målt til 6 på Richter skalaen med epicenter i kun 10 km dybde nær byen Javanrud.