Konfrontation i natten - tæt ved 20 bilbrande i København

Søndag 26. august 2018 kl. 10:54Det er ikke gængs kriminalitet, som de fleste politifolk forestiller sig, at biler brændes af i den danske hovedstad. Tværtimod er det konfrontation med et ideologisk/politisk afsæt, der finder sted i den københavnske nat. Efter den forløbne nats 5 brændte biler er antallet i denne måned nu tæt ved 20.Aktionerne i København begyndte for 3 uger siden. Sideløbende har tilsvarende manifestationer, omend i endnu større omfang, fundet sted i Sverige. Mindst 100 biler er blevet brændt af på den anden side af Øresund, hvor man i den kommende måned står overfor et parlamentvalg, som ser ud til at flytte yderligere rundt på magtforholdene.