Amerikansk senator død

Søndag 26. august 2018 kl. 10:23Den amerikanske senator og tidligere republikanske præsident kandidat John McCain er død 81 år. Et ventet dødfald efter, at han for kort tid siden afbrød behandlingerne for den hjernekræft, han var blevet ramt af. Et turbolent liv både i den amerikanske flåde og i politik er slut.John Sidney McCain III (som han blev navngivet ved fødslen i Panama) gjorde karriere i den amerikanske flåde. I 1981 flyttede han til Arizona og 6 år senere første gang valg til det amerikanske senat, som han efterfølgende blev genvalgt til hele 5 gange, senest i 2016. I 2008 var han det republikanske partis præsident kandidat, men tabte valget til demokraternes Barack Obama.