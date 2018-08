Boksekamp varede 1 sekund - bokser forlod ringen utilfreds

Lørdag 25. august 2018 kl. 22:53Det var ikke set før, den usædvanlige opvisning, der fandt sted i en boksering i amerikanske Minneapolis denne weekend. En 30-årig amerikansk sværvægt bokser (Curtis Harper) forlod ringen i samme øjeblik, der blev ringet for kampens start. Den varede således kun 1 sekund, og nigerianske Efe Ajagba blev erklæret som vinder.Årsagen til den amerikanske boksers udvandring blev forklaret med økonomisk utilfredshed. Han fandt ikke betalingen af ham for kampen tilstrækkelig, og at det var respektløs over for ham.