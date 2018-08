Optræk til orkan imod toppen i centralt ministerium - kritisk

Lørdag 25. august 2018 kl. 18:59Anonyme meddelelser og offentliggørelser om forhold i økonomi- og indenrigsministeriet har i måneder samlet kraft, der kan sammenlignes med optræk til en orkan. Den ansvarlige minister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har således følt sig nødsaget til at orientere Folketingets partier.Aktionen har siden foråret været rettet imod ministeriets top. Dengang en optagelse fra et møde i ministeriet med et pinligt indhold om, hvordan man kan undgå offentlighed omkring ministeriets arbejde. I denne uge er det fremsat krav om fyring af ministeriets øverst ansatte chef (departementchefen).Adskillige aviser har tiltagende fokus på forholdene i ministeriet og de anonyme informationer, der fremkommer. Blandt Folketingets politikere er fokus også forøget, hvorfor ministeren nu må finde en vej ud af moradset. Han selv er også i farezonen, dersom han ikke får fundet en løsning.Blandt aviserne, der har beskæftiget sig med sagen er www.jp.dk (Jyllands-Posten), www.politiken.dk og www.eb.dk (Ekstra Bladet).