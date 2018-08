Paven skammer sig over kirkefolkets sex-overgreb

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 25. august 2018 kl. 14:35Den katolske kirkes overhoved, pave Frans den 1. har i dag gentaget sin kritik af kirkefolkets sex-overgreb. Han karakteriserede misbrug af børn som afskyeligt i en tale i Irland, som han netop aflægger et historisk besøg. Også kirkefolkets forsøg på at dække over de skandaløse forhold, kritiserede paven i sin tale.Pave Frans den 1. har været under stærkt pres hele dette år på grund af sex-skandalerne. Der er rullet frem én efter én. Hans klare afstandtagen fra kirkefolkets handlinger kom dog til udtryk allerede i midten af januar, da han besøgte sydamerikanske Chile.