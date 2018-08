Skål - skål ikke! - ny forskning omkring alkohols virkninger

Lørdag 25. august 2018 kl. 11:37Et glas vin er godt for helbredet. En øl til plagede af sukkersyge. Højst 7-9-13 genstande om ugen. Rådene er uendelige ("ekspert-pesten" huserer). Folk og folk imellem er der ligeså mange velmente bemærkninger, når det dunker lidt iøverste etage eller kroppen gør ondt. Nu er der ny forskning på banen. Et mangeårigt studium af folks alkohol vaner - og vi bliver ikke klogere. Jo, at intet er sikkert, og at ingenting kan siges med sikkerhed om virkningen af alkohol. Så skål - eller skål ikke! Det er helt op til den enkelte at afgøre, hvad man "tror" på. Hvad man føler er det rigtige.Den nye forskning er præsenteret af det medicinske tidskrift The Lancet og kan nærmere studeres på www.thelancet.com - hvoraf bl.a. kan udledes, at hvis alkohol kan forebygge kredsløb problemer, kan den på samme tid skabe grobund for andre folkesygdomme som eksempelvis kræft. Det mest relevante spørgsmål er nok - hvad vil vi dø af?