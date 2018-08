Kamp mod dødelig sygdom og samtidig kamp mod religion

Fredag 24. august 2018 kl. 19:54FNs sundhedorganisation WHO har sit at kæmpe med, lige nu i afrikanske Congo. Hvor man udover at kæmpe mod den dødelige sygdom Ebola, der igen er i udbrud, samtidig må kæmpe mod religion. Islamistiske oprørere gør dagligdagen ikke alene svær, men fører til såvel lemlæstelse som død.Dette ved siden af sygdommen, som i denne måned har krævet 63 nye dødofre. Oveni de tusindvis, der frem til foråret var konstateret rundt i afrikanske lande.