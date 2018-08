Ung mand sprang ud i friheden - forsvandt efter fængseldom

Fredag 24. august 2018 kl. 15:12En 23-årig mand åbnede et vindue og sprang 5 meter ned - og dermed ud i friheden fra retten i østjyske Randers i går eftermiddag. Umiddelbart efter at han var idømt en fængseldom for indbrud og besiddelse af våben, traf han beslutningen om at forsvinde. Han er stadig forsvundet, og nu efterlyser politiet ham.Den unge mand skulle angiveligt have en samtale med sin forsvaradvokat i et separat lokale i retten. Det gav ham altså mulighed for at forsvinde.