Hele landsbyer brand-evakueret ved den tyske hovedstad

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 23. august 2018 kl. 22:283 hele landsbyer vest for den tyske hovedstad Berlin med ialt 600 indbyggere er i aften evakueret som følge af en hidsig naturbrand. Et område på størrelse med 400 fodboldbaner står i flammer og truer huse og andre ejendomme i landsbyerne. En dramatisk situation, lyder det fra brandfolkene.Naturbranden, hvis årsag ikke er oplyst, står på i Brandenburg-området. De evakuerede indbyggere måtte skynde sig væk, hvorfor de blev bedt om kun at tage de mest nødvendige papirer og medicin med sig.