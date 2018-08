45-årig mand på motorcykel dræbt i kollision med bil

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 23. august 2018 kl. 15:56En ikke nærmere identificeret 45-årig mand på motorcykel blev i middagstunden dræbt ved en voldsom ulykke på en landevej syd for østsjællandske Herfølge. Motorcyklisten og en bil kolliderede af endnu ikke fuldt belyste årsager. Der var 2 personer i bilen, og de blev begge bragt til sygehustjek.Ulykken skete ved et T-kryds 3 km fra Herfølge. Sandsynligvis i forbindelse med, at bilen svingede til venstre.