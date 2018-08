Færge med 113 passagerer påsejlede mole med et brag

Torsdag 23. august 2018 kl. 13:10En af færgerne på den korte Øresund-overfart Helsingør-Helsingborg kom på afveje i går eftermiddag og bankede imod molen på den svenske side med et brag. Der blev kastet rundt med de 113 passagerer ombord, flere fik knubs og en enkelt måtte til sygehustjek.Herudover var der en utrolig uorden overalt på færgen (Hamlet), som måtte tages ud af drift et halvt døgn for oprydning og reparation. Der foreligger ingen forklaring om, hvorfor færgen påsejlede molen.