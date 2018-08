Nyt religiøst angreb i Paris - mindst 1 dræbt og 2 kvæstet

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 23. august 2018 kl. 11:48Der skubbes nu øjensynligt ekstra liv i det religiøse oprør i verden i regi af Islamisk Stat (IS), hvis leder netop har opfordret til nye angreb - og et allerede har fundet sted. For kort tid siden i Paris, hvor mindst 1 blev dræbt og 2 alvorligt kvæstet ved et kniv-angreb i forstaden Trappes.Detaljer om det dødelige angreb foreligger endnu ikke, men det menes, at angriberen er skudt af politiet. Sandsynligvis dræbt, og dermed det 2. dødoffer i forbindelse med den religiøst betonede handling.