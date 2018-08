Jalousi bag opgør på restaurant - 3 dræbt og 2 kvæstet

Onsdag 22. august 2018 kl. 23:49Restaurationbesøg udviklede sig i aften til en tragedie for mange i en by i Liège området i Belgien tæt ved grænsen til både Holland og Tyskland. Et opgør øjensynligt begrundet i jalousi begyndte med en knivbevæbnet mands entre. 2 blev dræbt, gerningmanden også, mens 2 andre gæster blev alvorligt kvæstet.Den knivbevæbnede og altså nu døde mand var ex-kæreste med den ene af de 2 andre dræbte. Inden ligene og de kvæstede flød i restauranten, havde manden nået at stikke til højre og venstre.