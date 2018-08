Voldsom eksplosion-brand i engelsk olieraffinaderi

Onsdag 22. august 2018 kl. 22:15En voldsom eksplosion-brand brød i eftermiddag ud i et olieraffinaderi i Cheshire på den engelske vestkyst. Øjensynligt lykkedes det at begrænse ilden til en stor produktionhal, men 900 ansatte blev straks evakueret fra arbejdpladsen. Stanlow raffinaderiet producerer 16% af al brændstof til vejtransport i England.Meldinger fra olieraffinaderiet i aften lyder, at den voldsomme brand er under nogenlunde kontrol, og at den ikke udvikler sig yderligere i det store olie-firma område.