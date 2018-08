Munden lukket på forfatter? - fundet død efter ny bog

Onsdag 22. august 2018 kl. 18:31Den sydafrikanske forfatter Mark Minnie er fundet død. Han blev 58 år. I første omgang blev det meddelt, at han havde begået selvmord, men nu efterforskes dødfaldet som alt muligt andet. Fordi nogen mener, at munden blev lukket på ham umiddelbart efter en ny kontroversiel bog fra hans hånd og ånd.Forfatteren blev fundet død et øde sted på landet. Skudt i hovedet, men pistolen var ikke hans! Stadig flere tvivler på oplysningen om selvmord. Der var ingen tegn på noget sådant hos Mark Minnie, der var tidligere politimand.Den kontroversielle bog handlede om flere ministres og andre prominentes deltagelse i pædofili-aktiviteter på en ø ud for den sydafrikanske kyst. Mark Minnies mund er lukket, men bogen er udgivet, og der kommer uden tvivl ubekvemme oplysninger frem - måske vil det blot tage lidt ekstra tid.