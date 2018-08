Unik musiker død

Onsdag 22. august 2018 kl. 11:28Den amerikanske musiker Eddie Willis er efter flere års sygdom død 82 år. Han blev ramt af komplikationer i forbindelse med polio. Et unikt liv fuld og helt i musikkens verden sluttede dermed. Men hans værker vil blive spillet igen og igen. Musik skrevet til verdens store navne, og han medvirkede ofte selv ved indspilningerne.Eddie Willis blev født i Mississippi, USA - hvor han også endte livet. Hans eftermæle får lyd via hits som "Please Mr. Postman" og "I Was Made to Love Her" fra The Suprimes til Stevie Wonder og Phil Collins. Han var bare Mr. Music.