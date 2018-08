Røvere fra "kiosk-besøg" i Slagelse stadig forsvundet

Tirsdag 21. august 2018 kl. 19:14Selvom der er en video, som detaljeret viser 2 maskerede mænds røveri-forsøg mod en kiosk i vestsjællandske Slagelse ved weekendens start, er det ikke lykkedes politiet at finde de 2 meget ugalante herrer. De var voldsomme over for en ældre kvindelig ekspedient, der blev kastet rundt og efterfølgende måtte på sygehus.Røverne fik trods den voldsomme optræden intet udbytte med sig fra deres "kiosk-besøg". Politiet har nu offentliggjort videoen i håb om, at nogen kan medvirke til at bringe de 2 mænd i "fedtefadet".