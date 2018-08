Brutalt! - mand på autoværksted overfaldet af mænd med økse

Tirsdag 21. august 2018 kl. 15:36En 22-årig mand blev sidst på formiddagen udsat for noget af det mest brutale, man kan forestille sig, på et autoværksted i nordsjællandske Hillerød. Han blev overfaldet af 2 mænd med en økse, tildelt 7-8 slag med den skarpe side af øksen. Fra sygehuset meldes han efterfølgende udenfor livfare.Politiet forsøger at finde de 2 brutale mænd, ligesom en hvid bil eftersøges.