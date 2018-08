Brand i børn- og ungefængsel - Stevnsfortet ved Faxe bugt

Tirsdag 21. august 2018 kl. 13:27En brand på et værelse i børn- og ungefængslet Stevnsfortet ud til Faxe bugt sendte i nat 4 børn og 2 ansatte på sygehus til tjek for røgforgiftning. De er igen udskrevet, og branden i nat kom hurtigt under kontrol. Den begrænsede sig øjensynligt til værelset, hvor gardiner stod i flammer.Stevnsfortet er en såkaldt sikret institution (fængsel) for børn og unge i alderen 12-18 år. Der er plads til 10.