Gamle ægtefæller fundet døde - manden havde skudt konen

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 21. august 2018 kl. 10:49En 81-årig kvinde og hendes 84-årige mand er fundet døde i deres hjem i landsbyen Vig i nordvest sjællandske Odsherred. Det er politiets overbevisning, at manden havde skudt sin kone og derefter begået selvmord ved at skyde sig selv. Familietragedien blev opdaget af en hjemmehjælper i går.Da redning og politi nåede frem til de gamle ægtefællers hjem, kunne man blot konstatere, at de begge var døde, og man fandt våbnet, der var anvendt til ugerningen.